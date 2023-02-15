Житель Петербурга выбросил мать в окно с четвертого этажа

Сын выбросил мать в окно в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Кировского района Петербурга задержала 36-летнего мужчину, который выбросил в окно собственную мать. Шокирующая трагедия произошла на Дачном проспекте утром 14 февраля.

- Около 11:20, находясь в гостях у бабушки, во время внезапной ссоры, мужчина выбросил свою мать из окна квартиры, расположенной а четвертом этаже, - пишет «АН «Оперативное прикрытие».

56-летняя женщина получила тяжелые травмы, но выжила. Сейчас она находится в реанимации. Ее сын задержан, на мужчину завели уголовное дело о покушении на убийство. По предварительным данным, причиной ЧП стал алкоголь. Задержанный был пьян. Кроме того, у него есть проблемы с психикой.

Мужчина был дважды судим, но освобожден от наказания в связи с применением медицинских мер и постоянным наблюдением у психиатра.