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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 12:22

В Петербурге врачи прооперировали девочку, выпившую средство от засора труб 10 лет назад

Операция длилась 14 часов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Операция длилась 14 часов

Операция длилась 14 часов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Педиатрического университета Петербурга лечат девочку из Брянска, которая более 10 лет назад случайно выпила жидкость для прочистки труб "Крот". Тогда ей был поставлен диагноз послеожоговый стеноз пищевода. Малышка пережила 39 госпитализаций и многократные бужирования.

- Врачи провели 14-часовую операцию девочке, чтобы вернуть ей возможность нормально питаться, - говорится в сообщении пресс-службы Педиатрического университета Петербурга.

Участок пищевода маленькой пациентки заменили 15-сантиметровым кровоснабжаемым фрагментом ободочной кишки, которая считается идеальным пластическим материалом. Операцию проводили в несколько этапов.

Все прошло успешно. Сейчас девочка находится в отделении реанимации, за ней круглосуточно наблюдают врачи.