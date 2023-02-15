Уровень безработицы в Петербурге снизился с 2,5% до 2,1% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередное заседание Координационной группы Оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности состоялось в Петербурге 15 февраля. Там были представлены данные мониторинга социально-экономической ситуации.

- Судя по этим данным, в Северной столице снизился уровень безработицы с 2,5 процентов до 2,1 процента. Сейчас не трудоустроены 14462 петербуржца. При этом открыты 36715 вакансий. С начала года служба занятости помогла найти работу 2827 жителям города, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

За месяц в городе уменьшилось количество работников, которые находятся в простое. Сейчас их 5395 сотрудников на 44 предприятиях – это на 1435 меньше, чем 19 января. В режиме неполной занятости находятся 1179 человек на 26 предприятиях.