Следователь из Ленобласти помогла жителям горящего дома спастись из пожара

Валерия Кузина услышала запах гари и обошла жителей подъезда. Фото: СК Петербурга

Следователь из Ленобласти спасла людей из пожара. Валерия Кузина услышала запах гари и вызвала сотрудников службы спасения. А пока пожарные ехали, девушка обошла жителей подъезда и предупредила их о возгорании, чтобы те немедленно покинули свои квартиры. Спасатели прибыли через 9 минут.

- Спасателям девушка сообщила о том, что в квартире могут также находиться дети. Было принято решение направить силы и средства не только на тушение, но и на поиск возможных пострадавших, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Как стало известно позже, пожар произошел из-за мужчины, который неправильно обращался с огнем. Но никто из жильцов дома не пострадал. Все это благодаря самоотверженности лейтенанта Валерии Кузиной.