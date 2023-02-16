Движение по Колокольной улице в центре Петербурга ограничат на полтора года

Проезд по Колокольной улице ограничат на полтора года. Фото: Яндекс-Карты.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) предупреждает о вводе ограничений в двух районах города. Проехать будет трудно в центре, а точнее в Адмиралтейском и Центральном районах.

- В связи с производством работ с 17 февраля по 31 мая по прокладке электрокабеля ограничивается проезд по улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Лермонтовского проспекта, Английскому проспекту, улице Союза Печатников, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Кроме этого, с 17 по 28 февраля будет частично перекрыто движение транспорта по улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта.

А в Центральном районе вплоть по 9 октября 2024 года, то есть на полтора года, будет ограничен проезд у дома 5 по Колокольной улице. Здесь поставят строительные леса и обустроят пешеходную галерею.