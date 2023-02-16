Пенсионер с ножом заманивал детей деньгами и конфетами в кафе в Ленобласти

В Ленобласти задержали пенсионера, который приставал к детям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подозрительного пенсионера задержали в одном и кафе во Всеволожском районе Ленобласти. Полицию вызвали работники заведения, заметившие пожилого мужчину с ножом, который предлагал конфеты, жвачки и деньги детям, чтобы те пошли с ним погулять.

- Гражданин попытался покинуть кафе и скрыться, но был задержан у выхода прибывшим на место происшествия нарядом Росгвардии, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Задержанного отвезли в отделение полиции. Там оказалось, что 65-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьянство в общественных местах и мелкое хулиганство.

Кроме этого, оказалось, что на мужчину ранее уже поступали жалобы от родителей детей, которых беспокоило повышенное внимание пенсионера к малолетним.