Петиция о компенсации за испорченную солью обувь появилась в Петербурге

Петербуржцы требуют от властей компенсации за испорченную обувь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга создали в Интернете петицию, в которой требуют от властей города выплачивать компенсации за испорченную реагентами обувь. Горожане отмечают, что на улицы сыпят все больше соли, из-за которой ботинки и сапоги живут только один сезон. А цены на обувь все растут и растут.

- Средняя цена женских зимних сапог в сетевых магазинах - около 3000 рублей, а мужских - 4000 рублей, - отмечают авторы петиции.

При этом хорошая обувь стоит гораздо дороже, более 10 тысяч рублей за пару. Но даже она покрывается белыми разводами после первой же прогулки.

Горожане отмечают, что в этом сезоне, несмотря на то, что зима еще не кончилась, на дороги города по официальным данным высыпали 45 тонн соли. А за весь прошлый год - 34 тонны. При этом состав смеси в этот раз «более агрессивный».

- Почему бы властям не предоставлять субсидию на новую обувь? Считаю, что людям нужно компенсировать не менее 70% от стоимости товара,- говорит автор петиции.

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