30 тонн паленого алкоголя изъяли из подпольных цехов в Петербурге и области

Склад с паленым алкоголем накрыли полицейские. Фото: МВД РФ

Полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями накрыли производство и склады с паленым алкоголем. На окраине Петербурга и в двух деревнях Всеволожского района нехитрым способом производили «водку» и виски» известных марок.

- Спиртовое сырье разбавляли водой, добавляли красители и ароматизаторы, после чего разливали в брендированную тару либо пятилитровые полиэтиленовые канистры, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Элитное» спиртное поставлялось в кафе, бары и рестораны Петербурга и Ленобласти, а также продавалось всем желающим в частные руки.

Всего оперативники изъяли более 30 тонн готовой продукции, а также этикетки поддельные акцизные марки и прочее. По подозрению в причастности к нелегальному производству задержаны двое петербуржцев и один мигрант.