1 марта в Петербурге завоют сирены

1 марта в городе пройдет проверка систему оповещения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало календарной весны обозначат в Петербурге воем сирен.1 марта в городе пройдет проверка системы оповещения. В нее входят и звуковые сигналы уличных громкоговорителей.

- 1 марта с 10:35 до 10:45 пройдет ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Проверка разбита на несколько этапов.

Сначала петербуржцев голосовым сообщением предупредят о начале проверки. В 10:40 после сигнала «Внимание всем!» зазвучат электромеханические сирены. А по каналам телевидения и радио пройдет трансляция сигнала. В 10:45 проверка закончится.

В комитете напоминают, что по закону проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях должна проводиться дважды в год. Обычно это делают в начале осени и начале весны.