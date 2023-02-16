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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:52

Отрубленные человеческие ноги нашли в Выборге

Полиция проводит проверку
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Выборге нашли отрубленные ноги.

В Выборге нашли отрубленные ноги.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции и Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти человека, чьи отрубленные ноги нашли в Выборге. На жуткую находку наткнулись местные жители, вышедшие прогуляться с собаками.

- Части тела нашли в районе Петровского моста на Анненских укреплениях, - сообщает источник «КП-Петербург».

Прибывшим на вызов стражам порядка владелицы собак рассказали, что ноги унюхали их питомцы. Сами женщины побоялись подходить к останкам, только заметили, что те были без обуви или остатков одежды. Но неподалеку от ног лежал какой-то пакет.

Сейчас на месте инцидента работают эксперты, криминалисты и следователи. Останки отправлены на судмедэкспертизу, которая должна установить пол и возраст погибшего.