Четверо военнослужащих из Карелии погибли в ходе СВО

Четверо военных из Карелии погибли в зоне СВО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сообщение о гибели сразу четверых военнослужащих из Карелии, находившихся в зоне проведения СВО, поступило в один день. Накануне о смерти жителей региона сообщили на своих страницах в соцсетях глава республики Артур Парфенчиков и глава Костомукши Сергей Новгородов.

- Тяжелые известия – еще трое наших земляков погибли в ходе СВО. Они были там, где труднее всего - на переднем фланге сражения. Приношу глубокие соболезнования близким, - написал Парфенчиков в соцсетях.

В числе погибших: ефрейтор Николай Козлов из Кондопоги, прапорщик Эдуард Пахомов из Сегежи, сержант Андрей Федоров из Пряжинского района.

- Сегодня получены официальные документы, подтверждающие гибель нашего земляка Дениса Доркина, - говорится на странице главы Костомукши, также выразившего соболезнования близким погибшего.

У Дениса Доркина остались жена и двое детей.