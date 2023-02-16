В Петербурге стартовал отбор в V созыв Молодежной коллегии при губернаторе

Молодежная коллегия – это отличный социальный лифт, считает председатель Комитета по молодежной политике Богдан Заставный. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкурсный отбор в V созыв Молодежной коллегии при губернаторе стартовал в Санкт-Петербурге 16 февраля 2023 года. В коллегиальном совещательном органе ждут амбициозных и инициативных людей, готовых представить интересы молодежи на региональном уровне. Подать заявку на участие в отборе можно до 17 марта.

- Молодежная коллегия – это отличный социальный лифт, - подчеркнул на пресс-конференции в Доме журналиста отметил председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Богдан Заставный. - Абсолютно любой желающий, подходящий по возрасту, может попробовать свои силы и стать полноправным ее участником. Для нас важно, чтобы в состав коллегии вошли неравнодушные люди.

Пресс-конференция, посвященная началу конкурсного отбора в V созыв Молодежной коллегии при губернаторе, прошла в Доме журналиста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В V созыв Молодежной коллегии при губернаторе примут всего 10 человек. Они займутся реализацией молодежных проектов и идей вместе с органами государственной власти города. Состав коллегии значительно сократили по сравнению с прошлыми годами, но, по словам Богдана Заставного, так ее работа станет еще эффективнее.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут молодые люди от 16 до 35 лет. После 17 марта, когда завершится прием заявок, кандидатов ждут еще два этапа отбора – тестирование и деловая игра.