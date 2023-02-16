Масленичные гуляния пройдут в Петропавловской крепости с 23 по 26 февраля

Гостей достопримечательности будут угощать блинами Фото: Артем КИЛЬКИН

С 23 по 26 февраля в Петропавловской крепости на площади у Нарышкина бастиона пройдут масленичные гуляния. С 23 по 25 февраля гостей достопримечательности будут угощать блинами. Для них проведут масленичные забавы, конкурсы и интерактивы.

- В эти три дня с 14:00 до 17:00 будут проходить мастер-классы по печению блинов, изготовлению карамельного солнца на палочке. Можно будет сфотографироваться в специальной фотозоне и стать участником танцевального флешмоба, - говорится в сообщении пресс-службы Государственного музея истории Петербурга.

В последний день масленичной недели, 26 февраля, пройдет масштабная концертная и развлекательная программа. В 12:00 будет произведен выстрел из сигнального орудия Петропавловской крепости. Мастера-блинопеки приготовят блинный пирог весом 500 килограмм. Не обойдется без игр, конкурсов и цирковых номеров.