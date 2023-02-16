Суд Петербурга отказал бизнесмену Израйлиту по иску о защите деловой репутации

Суд отказал бизнесмену Израйлиту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга не стал удовлетворять иск бизнесмена Валерия Израйлита, который требовал защитить свою репутацию. А именно, опровергнуть сведения о том, что в Австрии против него заведено дело.

- Истец просил признать неправомерными сведения о том, что в отношении него якобы в Австрии существует с 2014 года возбужденное уголовное дело по факту отмывания денежных средств, - сообщает тонкости иска Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Израйлит требовал от управления Росимущества, которое и распространило эти сведения, публичных опровержений и компенсацию морального вреда в 99 копеек.

Однако суд сослался на письмо управления ФСБ по городу и области, в котором говорится об информации из отделения Интерпола в Австрии, в котором говорится о возбуждении дела в отношении Израйлита и его племянницы.

В удовлетворении иска бизнесмену было отказано.