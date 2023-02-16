Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 11:59

Суд Петербурга отказал бизнесмену Израйлиту по иску о защите деловой репутации

Миллиардер требовал опровергнуть сведения, что в Австрии против него завели уголовное дело
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Суд отказал бизнесмену Израйлиту.

Суд отказал бизнесмену Израйлиту.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга не стал удовлетворять иск бизнесмена Валерия Израйлита, который требовал защитить свою репутацию. А именно, опровергнуть сведения о том, что в Австрии против него заведено дело.

- Истец просил признать неправомерными сведения о том, что в отношении него якобы в Австрии существует с 2014 года возбужденное уголовное дело по факту отмывания денежных средств, - сообщает тонкости иска Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Израйлит требовал от управления Росимущества, которое и распространило эти сведения, публичных опровержений и компенсацию морального вреда в 99 копеек.

Однако суд сослался на письмо управления ФСБ по городу и области, в котором говорится об информации из отделения Интерпола в Австрии, в котором говорится о возбуждении дела в отношении Израйлита и его племянницы.

В удовлетворении иска бизнесмену было отказано.