Памп-трек на пересечении улиц Оптиков и Планерной откроют летом 2023 года

Памп-трек в Приморском районе обещают открыть летом 2023 года. Фото: проект

Новое пространство в Приморском районе появится летом 2023 года. Речь идет о площадке на 1600 кв.м для занятий вело-роллер-спортом на пересечении улиц Оптиков и Планерной. Сейчас здесь заканчиваются работы, связанные с инженерными коммуникациями. Согласно информации на паспорте объекта, строительство папм-трека должны закончить 15 июня.

- Площадка состоит из двух зон, первая - активная, где оборудованы малые архитектурные формы, неровности, вторая - непосредственно зона отдыха с парковкой для велосипедов, - рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава Приморского района Алексей Никоноров.

Площадь спортивной зоны - 1600 кв.м. Фото: проект

Предполагается, что новое пространство объединит экстремалов всех возрастов. На памп-треке на пересечении улиц Оптиков и Планерной будет установлено специализированное оборудование для скейтбординга, роллербординга и ВМХ. Площадка будет ограждена, здесь будут зеленые зоны, а также навес и велопарковка.

Отметим, что объект реализован в рамках проекта «Твой бюджет». Стоимость строительства - порядка 20 млн рублей.