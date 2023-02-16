Сквер Маневича в Петербурге благоустроят к 2024 году

Там появится детская площадка, фонари и озеленение Фото: Артем КИЛЬКИН

Сквер Маневича в Петербурге приведут в порядок после обращения к властям петербурженки. Она рассказала, что жители города давно мечтают увидеть детскую и спортивную площадки, а также современные фонари и озеленение.

- Уточнил у главы МО «Владимирский округ» Дениса Тихоненко, как обстоят дела на объекте. Оказалось, проект уже разработан, а в 2023-24 годах запланированы работы, - написал в телеграмм-канале председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Спикер ЗакСа оценит ситуацию своими глазами на следующей неделе. С ним в сквер съездит заместитель председателя Комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

Напомним, сквер был назван в честь бывшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, которого убили в 1997 году недалеко от этого места.