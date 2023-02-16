Спасатели сняли со льдин 30 петербуржцев с начала 2023 года

До 15 апреля в городе действует запрет выхода на лед Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 30 человек спасены с начала года со льда петербургских водоемов. До 15 апреля в Северной столице действует запрет выхода на лед, но жители города постоянно его нарушают, рискуя своей жизнью. Специалисты опасаются, ведь уже в конце марта начнется вскрытие льда, и выходить на него станет еще опаснее.

- В период таяния льда и весеннего паводка важно предотвратить травмирование и гибель людей. В этом году вскрытие рек в Петербурге ожидается в конце марта или начале апреля, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил проверить готовность городских гидротехнических сооружений к паводкам. Их в Северной столице всего 133. Но это только те, которые находятся в собственности города. Еще 8 сооружений – бесхозные. Сейчас продолжается работа по их передаче Петербургу.