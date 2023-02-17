ГАТИ предупреждает об ограничении движения в трех районах Петербурга

В четырех районах Петербурга ограничат движение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителей Петербурга предупреждают о новых ограничениях на дорогах города. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Перекрывать проезд начнут с 18, 19 и 20 февраля.

- В Адмиралтейском районе с 18 февраля по 11 июня закрывается движение транспорта по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Серпуховской улицы до Московского проспекта, включая перекрестки с Серпуховской улицей и Бронницкой улицей, - отмечают в ГАТИ.

А с 19 по 23 февраля нельзя будет проехать по Батайскому переулку у Малодетскосельского проспекта.

В Петро-Славянке с 20 февраля по 20 мая знак «кирпич» повесят на Клубной улице от 1-го проезда до тупика.

С 18 по 28 февраля из-за ремонта трамвайных путей ограничивается движение по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до Заневской площади.

Кроме того, С 20 по 24 февраля будет закрыт проезд участку по 2-го Лесного переулка в Зеленогорске. А 20 и 21 числа транспорт не пустят на дорогу у дома 58 по Школьной улице в поселке Песочный.