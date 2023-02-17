30 миллиардов рублей выделят на строительство четырех медучреждений в Петербурге

Две больницы, поликлинику и хирургический центр построят в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четыре медицинских учреждения построят в Петербурге за 30 миллиардов рублей. Данные о выделении средств приводит портал RosTender.info. В списке значатся две больницы, центр детской хирургии и поликлиника. Конкурс на поиск подрядчиков до конца года объявит Фонд капитального строительства.

- На Авангардной улице построят детский центр хирургии на 250 коек и корпус городской больницы № 15, - говорится в документации.

На эти цели направят 17,6 миллиарда рублей. Кроме того, за 1,3 миллиарда рублей в Калининском районе, в квартале на проспекте Маршала Блюхера, построят поликлинику для взрослых.

Еще 11,4 миллиарда рублей выделят на строительство нового, лечебно-диагностического корпуса Горбольницы № 40 в Сестрорецке.