«СПб Реновация» ввела в эксплуатацию дом с видом на Неву в ЖК «Живи! В Рыбацком»

ЖК «Живи! В Рыбацком» компании «СПб Реновация» состоит из кирпично-монолитных домов. Фото: spbren.ru

На юго-востоке Санкт-Петербурга продолжают активно строить. В частности, компания «СПб Реновация» (группа «Самолет») ввела в эксплуатацию третий корпус в четвертой очереди ЖК «Живи! В Рыбацком» на Славянской улице в Невском районе. Новый квартал строят по городской программе «Развитие застроенных территорий Санкт-Петербурга (РЗТ). Его ключевая особенность - близость к станции метро «Рыбацкое» и красивейший панорамный вид на Неву.

Новое здание ЖК «Живи! В Рыбацком» рассчитано на 704 квартиры площадью 24,4 тыс. кв.м. Корпус имеет встроенный паркинг площадью 2,1 тыс. кв.м. Благодаря развитой инфраструктуре, в квартале есть благоустроенные дворы, детские сады. Кроме того, прямо сейчас там строят школу. Так что этот вариант особенно подойдет семьям с детьми!

По словам пресс-службы «СПб Реновация» (группа «Самолет»), ЖК «Живи! В Рыбацком» на Славянской улице состоит из кирпично-монолитных домов с высокими показателями по безопасности, теплосбережению, шумоизоляции и износостойкости. Каждый подъезд оборудован бесшумными лифтами, помещениями для хранения колясок и велосипедов.

Квартал Усть-Славянка - это часть программы под названием «Развитие застроенных территорий». В ходе реновации в нем построят около 537 тыс. кв.м комфортного жилья. Первую, вторую и третью очередь уже ввели в эксплуатацию - это 16 домов и детский сад на 190 мест. В этом году на территории пятой очереди появится школа на 825 учеников и детский сад на 160 мест.