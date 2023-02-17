Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 18:05

Уехавших из страны петербургских депутатов предложили лишать мандатов

Санкция будет действовать, если депутат больше полугода не появляется на заседаниях
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уехавших из страны петербургских депутатов предложили лишать мандатов. Фото: пресс-служба ЗакСа

Уехавших из страны петербургских депутатов предложили лишать мандатов. Фото: пресс-служба ЗакСа

Депутатов Законодательного собрания, которые не посещают заседания более полугода, планируется лишать мандатов. С такой инициативой выступили депутаты от «Единой России». Комитет по законодательству поддержал законопроект, который расширяет перечень причин, по которым депутатов могут лишить полномочий.

- Есть у нас такие депутаты в муниципальном совете, которых найти не могут. Нет их на рабочем месте. После того, как у нас объявили спецоперацию – нет депутатов. Вполне понятно, куда они делись – уехали они, – высказался депутат ЗакСа Константин Чебыкин.

Такой же законопроект накануне был принят Государственной думой на федеральном уровне. Напомним, список причин, по которым парламентариев могут исключить из законодательного органа, закреплен и регламентируется Уставом.