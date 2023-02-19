Двоих человек госпитализировали после ночного пожара на улице Котина в Петербурге

На место ЧП выезжали 4 пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Два человека пострадали в квартирном пожаре в Красносельском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Котина поступило в 23:22. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что площадь возгорания составляет 14 квадратных метров. Около полуночи спасатели справились с пламенем, пожар был ликвидирован.

Двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины и 17 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.