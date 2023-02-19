В Петербурге индекс блинов перед Масленицей вырос на 10% за год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 февраля в стране будут отмечать Масленицу. Масленичная неделя стартует 20 февраля. Скоро все пойдут по магазинам в поисках продуктов для блинов. А они, оказывается, подорожали.

За год средний чек на продукты для приготовления блинов увеличился на семь процентов по стране. Расчет произвели на основании традиционного рецепта – молоко, яйца, мука, масло, сахар и соль. По России цена «блинного» продуктового набора составляет 93 рубля.

- Аналитики «Чек Индекса» сравнили данные с 1 по 15 февраля этого и прошлого года, - пишет РИА Новости.

В Петербурге продукты для приготовления блинов обойдутся в 96 рублей – это на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Самые дорогие блины получатся у жителей Новосибирска – продукты обойдутся в 103 рубля.