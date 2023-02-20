Фото руки с отрезанным пальцем принес в полицию житель Петербурга

В полицию принесли фото руки с отрезанным пальцем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга и Ленобласти разбираются в странной и пугающей истории с похищением и отрезанным пальцем, о которой рассказал житель города на Неве. Утром в минувшее воскресенье он пришел в отдел полиции с заявлением, что неизвестные силой удерживают его знакомого, требуя выкуп. В подтверждение слов мужчина показал фото руки с отрезанным пальцем.

- Заявитель рассказал, что ему позвонил знакомый и сообщил, что его якобы похитили «нерусские» и удерживаю где-то в Ленобласти, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Причиной похищения якобы стал секс с девушкой. Похищенный утверждает, что все было по согласию, а она говорит про изнасилование. И родные девушки похитили «насильника», требуя с него компенсацию в 180 тысяч. А поскольку у самого мужчины денег не оказалось, ему отрезали палец и начали слать фото его знакомым, дабы раскошелились уже они.

Сейчас проверкой по заявлению занимается Уголовный розыск.