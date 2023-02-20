«Зенит» бесплатно взял бразильца Ренана, за которого «Реал» предлагал 40 миллионов евро

Роберт Ренан будет играть за "Зенит" под номером 77. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» пополнился еще одним бразильцем. 20 февраля клуб с берегов Невы представил Роберта Ренана, который перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в рамках сделки по обмену на Юри Алберто, вернувшегося из России в родную Бразилию.

- Роберт Ренан в Петербурге, - сообщает пресс-служба «Зенита» под фото игрока с главным тренером Сергеем Семаком.

Оба держат футболку с игровым номером 77, под которым будет выступать защитник. На спине у него написана не фамилия, а имя «Роберт». Футболист уже познакомился с коллегами по команде и провел первую тренировку на «Газпром Арене».

Отметим, что Ренан, доставшийся «Зениту» фактически бесплатно, стоит больших денег. По информации футбольных инсайдеров, мадридский «реал» хотел купить защитника за 40 миллионов евро.