Отделение банка-банкрота на Караванной улице в Петербурге продали за 88 миллионов рублей

Отделение банка-банкрота ушло с торгов почти за 88 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Столичный бизнесмен выкупил отделение «Энергомашбанка», ранее признанного банкротом. Торги по реализации имущества провел Российский аукционный дом (РАД). В итоге помещение, в котором ранее находился офис банка, продали чуть менее, чем за 88 миллионов рублей.

- РАД сообщает о результатах проведения торгов, проведенных на электронной площадке с 3 по 12 февраля 2023 года. Торги состоялись, предложенная победителем цена составляет 87 778 000 рублей, - говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, что «Энергомашбанк» был признан банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 10 сентября 2021 года в банке назначено внешнее управление для расчета с кредиторами. Реализация имущества банка идет в рамках этого процесса.