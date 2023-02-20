Датская Maersk продала складской терминал в Петербурге вышла из логистического бизнеса в России

Датская Maersk продала складские терминалы в Петербурге и Новороссийске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одна из крупнейших в мире логистических компаний продала последние активы в России. Датская Maersk объявила о реализации двух складских терминалов, расположенных в Петербурге и Новороссийске. После этого компания покинула российский рынок морских перевозок.

- Мы рады, что нашли нового владельца для двух наших логистических площадок в России и реализовали свое решение продать все наши активы в стране, - говорится в заявлении на сайте Maersk.

В нем отмечено, что покупателем стала кипрская компания IG Finance Development Limited, связанная с крупным импортером продуктов питания «Ароса». По заявлению датской фирмы, новый владелец трудоустроит у себя 50 работников российских подразделений Maersk.

Покупатель получил площадку для 1500 морских контейнеров в Новороссийске, площадью 28 750 квадратных метров, а также склад в 23 500 квадратов» в Петербурге, введенный в строй лишь три года назад.