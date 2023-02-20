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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:55

Андрей Кононов назначен главой администрации Кронштадтского района Петербурга

До этого времени он занимал должность с приставкой «исполняющий обязанности»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новым главой Кронштадта стал Андрей Кононов. Фото: gov.spb.ru

Новым главой Кронштадта стал Андрей Кононов. Фото: gov.spb.ru

Андрей Кононов стал новым главой Кронштадтского района Петербурга. Об этом на совещании с членами городского правительства заявил губернатор Александр Беглов. Сам Кононов в Кронштадте не новичок, последнее время он руководил районом с приставкой «исполняющий обязанности».

- На должность главы администрации Кронштадтского района Санкт Петербурга назначен Андрей Кононов, - отмечает пресс-служба Смольного.

Кроме того, там же на совещании, было объявлено и о другом назначении. Председателе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности стал Андрей Голомбиевский.

Ранее он тоже был «врио» главы ведомства, но теперь стал его полноправным руководителем.