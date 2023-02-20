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НовостиОбщество20 февраля 2023 12:12

Больше трех сантиметров снега намело за сутки в Петербурге

Сотрудники дорожных служб убирают улицы от осадков
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дорожники убирают улицы

Дорожники убирают улицы

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Северной столице выпало 3,3 сантиметра снега. В воскресенье утром осадки с магистралей убирали большие комбинированные машины с отвалами. Они ездили сразу по 3-4 автомобиля друг за другом, чтобы вся ширина проезжей части была охвачена.

- Все это происходило наряду с уборкой того, что выпало ранее и было собрано в валы по краям проезжей части. Основной вывоз пришелся на первые три дня минувшей недели, а всего за 7 дней отправлено на утилизацию 58 тысяч кубометров снег, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

20 февраля на улицы Северной столицы вышли 889 единиц техники и 926 дворников. Работники ручного труда убирают от осадков пешеходные переходы, остановки, лотковую зону. На территориях зеленых зон работают 260 тракторов и грузовиков садово-парковых предприятий. 924 дворника приводят в порядок дорожки и тропинки.