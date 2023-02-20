Финансирование театров и концертных организаций в Петербурге в 2023 году увеличили на 17%

Деньги направят на новые спектакли, гастроли, обновление оборудования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финансирование театров и концертных организаций увеличено на 17 процентов в этом году. Деньги будут направлены на новые спектакли, гастроли, обновление оборудования. Повышение финансирования отразится и на зарплатах сотрудников учреждений культуры.

- Правительство города ежегодно увеличивает финансирование театров и концертных организаций, - рассказал председатель Комитета по культуре Петербурга Федор Болтин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В этом и следующем сезоне многие проекты будут посвящены юбилею русского драматурга Александра Островского. Жители разных регионов России и СНГ увидят спектакли петербургских театров. В регионах с каждым годом отмечается рост интереса аудитории к российской культуре.