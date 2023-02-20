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НовостиОбщество20 февраля 2023 16:48

Александр Беглов торжественно вручил российские паспорта жителям Мариуполя

Церемония вручения прошла в Смольном
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Беглов торжественно вручил российские паспорта жителям Мариуполя

Александр Беглов торжественно вручил российские паспорта жителям Мариуполя

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном состоялась церемония вручения паспортов жителям Мариуполя, которых приняли в гражданство Российской Федерации. Документы получили пожилые люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

- Многие из них потеряли жилье, имеют проблемы со здоровьем. Они прибыли в Петербург в январе этого года и временно разместились в Доме ветеранов войны и труда №1, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Все жители Мариуполя живут в отдельных комнатах. Для них организованы питание, медицинское и социальное обслуживание, а также организация досуга. Им помогают оформить российские документы.

Напомним, Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Сейчас Северная столица помогает восстановить 37 объектов в городе.