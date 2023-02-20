Питбули насмерть загрызли 7-летнего мальчика в Новгородской области

СК возбудил уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Семилетний мальчик найден мертвым с укушенными ранами. На ребенка напала собака в поселке Парфино Новгородской области. Жуткая трагедия случилась 20 февраля. СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Мальчик был в гостях у друга. Взрослых дома не было. В это же время в доме находились три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент они набросились на мальчика. Второй ребенок пытался отогнать животных, но ничего не вышло, - говорится в сообщении СУ СКР по Новгородской области.

После случившегося, другой мальчик побежал к соседке, а та вызвала скорую помощь и убрала собак. Ребенок погиб на месте до приезда врачей. Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается.