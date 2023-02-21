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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 7:26

Мать из Петербурга заявила, что автобус увез ее, оставив 3-летнего малыша одного на остановке

Представители перевозчика ответили, что проверяют информацию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербурженка пожаловалась, что автобус увез ее одну, оставив 3-летнего ребенка на остановке.

Петербурженка пожаловалась, что автобус увез ее одну, оставив 3-летнего ребенка на остановке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция и представители транспортной компании проверяют заявление жительницы Петербурга, которая пожаловалась на водителя автобуса маршрута №165. По словам женщины, она с ребенком садилась в автобус на остановке, когда водитель внезапно закрыл двери и уехал. Мать оказалась в салоне, а 3-летний малыш остался один на остановке.

- По словам женщины, просьбу открыть дверь водитель проигнорировал, и довез ее до следующей остановки, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Мать опрометью бросилась назад к ребенку. По счастью, с малышом ничего не произошло за время ее отсутствия. в жалобе на действия водителя петербурженка написала, что инцидент произошел 19 февраля около 11:15 на улице Партизана Германа.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса», который обслуживает маршрут, корреспонденту spb.kp.ru прокомментировали ситуацию.

- На данный момент у нас нет информации из полиции. Мы разбираемся в ситуации, идет проверка, - отметила представитель перевозчика.