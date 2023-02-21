Женщина погибла под колесами электрички на станции «Фарфоровская» в Петербурге

Женщина погибла пол колесами электрички. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургское управление МВД на транспорте выясняет обстоятельства гибели пенсионерки, которая попала под колеса электрички на станции «Фарфоровская». Трагедия произошла утром 20 февраля.

- Установлено, что 68-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути в неположенном месте в момент приближения подвижного состава, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Машинист электрички заметил человека на путях, просигналил женщине сиреной и нажал на тормоз, но мгновенно остановить многотонный состав не получилось. И произошел наезд. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

Сейчас по факту ЧП назначена проверка. Дальнейшие решения будут приняты по ее результатам.