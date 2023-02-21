Регулярный контейнеровоз запустили между Петербургом и Стамбулом

Грузы из одной страны в другую доставляют за 17 дней Фото: Александр ГЛУЗ

Из Стамбула в Петербург будет регулярно курсировать контейнеровоз. В Северной столице он будет останавливаться в терминале Global Ports. Линейный сервис запустил мультимодальный транспортный оператор Рускон.

- Новый маршрут открыт в рамках работы по диверсификации географии морских сервисов и позволит перераспределить нагрузку между инфраструктурой Юга и Северо-Запада России. На маршруте работает контейнеровоз вместимостью 700 TEU, - рассказали в пресс-службе Группа компаний «Дело».

Рейсы будут выполняться каждый месяц, но позже их регулярность планируется увеличить. Из одной точки в другую контейнеровозы с грузами едут по 17 дней. Первое судно приехало в Петербург 18 февраля, а уже 20 числа оно отправилось обратно.