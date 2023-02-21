Более 33 млрд рублей выделили на поддержку семей с детьми в 2022 году в Петербурге

Более 33 млрд рублей выделили на поддержку семей с детьми в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году на социальную поддержку семей с детьми в Петербурге было выделено 33,7 миллиардов рублей. 42 процента их этих денег были направлены на детские выплаты. По сравнению с 2021 годом, размер «детского бюджета» стал выше на 3,1 миллиард рублей.

- Поддержка семей с детьми – приоритетное направление социальной политики Санкт-Петербурга. Правительство города ведет колоссальную работу в этом направлении, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, 21 февраля в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что с 1 января следующего года в стране необходимо повысить минимальный размер оплаты труда и предоставить материнский капитал жителям регионов, которые недавно вошли в состав страны.