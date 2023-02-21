Питбулей, растерзавших 9-летнего мальчика в Новгородской области, усыпили в сарае

Ветеринар усыпил питбулей, которые загрызли мальчика в Великом Новгороде. Фото: СУ СК РФ по Новгородской области

В Новгородской области усыпили троих питбулей, которые днем 20 февраля растерзали 9-летнего мальчика. Трагедия произошла в поселке Парфино, когда Даня (имена детей изменены, - прим.Авт.) после школы решил забежать в гости к своему другу Пете. В тот момент родителей парнишки дома не было - папа был на работе, мама буквально на 20 минут отбежала в магазин. При этом в доме с мальчиками остались три собаки бойцовской породы. В какой-то момент псы набросились на Даню и стали драть. Петя не смог успокоить питбулей, и когда Даня уже был еле живой, рванул в соседней дом к тетке за помощью. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Когда женщина прибежала к родственникам, перед ней была ужасающая картина.

- По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили spb.kp.ru в СУ СКР по Новгородской области. - Владелец собак взят под подписку о невыезде. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Как стало известно spb.kp.ru, сегодня же, 21 февраля, собаки-убийцы были усыплены. Их заманили в сарай около дома, где произошла трагедия, и ввели смертельное лекарство.

- Процедура усыпления проведена сотрудником ветслужбы, - добавил spb.kp.ru источник в следственном комитете. - Перед этим заявление об усыплении своих питомцев написали сами владельцы.