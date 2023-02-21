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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 17:31

Трамвай сбил 14-летнего мальчика на проспекте Энгельса в Петербурге

Ребенок попал в больницу с травмами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенок попал в больницу с травмами

Ребенок попал в больницу с травмами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 14-летний мальчик попал под трамвай на проспекте Энгельса в Выборгском районе. После этого школьника госпитализировали на машине скорой помощи с различными травмами. Происшествие случилось днем 20 февраля.

- Мальчик возвращался из школы днем в понедельник. По предварительной информации, он решил перебежать дорогу в неположенном месте, и его сбил трамвай, который не успел остановиться, - пишет «Мойка 78».

В медицинском учреждении врачи диагностировали у подростка сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Они установят причины и обстоятельства произошедшего.