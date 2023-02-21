Почти 30 тысяч жителей Петербурга заболели коронавирусом, гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю госпитализированы 700 петербуржцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 29 тысяч петербуржцев болеют разными вирусами: гриппом, ОРВИ и COVID-19. Коронавирусной инфекцией заразились 11 тысяч жителей города. Семь процентов из них госпитализированы. При этом ситуацию с заболеваемостью пока не считают критичной.

- Во время предыдущих эпидподъемов число госпитализированных достигало 13, 14 и 15% заболевших коронавирусом. Сейчас – значительно меньше, - рассказал председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

За минувшую неделю были госпитализированы около 700 жителей Северной столицы. Это хоть и не много, но превышает показатели позапрошлой недели.

Но болезнь у петербуржцев протекает легко. Случаи пневмонии стали подтверждаться реже, а доля тяжелых пациентов с коронавирусом значительно упала.