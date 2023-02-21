Первый в Петербурге светофор c функцией Face ID установили на проспекте Тореза

Светофор работает в тестовом режиме Фото: Олег ЗОЛОТО

Экспериментальный многофункциональный светофор появился в Калининском районе на проспекте Тореза, 21. Он отличается от обычных специальными пешеходными секциями SmartLight, встроенной подсветкой и камерой видеонаблюдения с функцией Face ID.

- В числе возможностей нового светофорного объекта – распознавание людей с оружием и выявление граждан с «измененным» психофизиологическим поведением, - рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Новый и современный светофор установили около школы № 76 для усиления безопасности детей. Он работает в тестовом режиме. Устройство позже подключат к городским мониторинговым системам, чтобы расширить его функционал. Если светофорный объект оправдает ожидания, то таких новшеств в городе станет больше.