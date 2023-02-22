Два строителя погибли из-за сорвавшегося с высоты подъемника в Кудрово

На стройке в Кудрово погибли два строителя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Ленинградской области начала разбирательства по факту трагедии на стройплощадке в Кудрово, где погибли двое рабочих. Они находились в люльке-подъемнике, висевшем на фасаде здания. В один момент подъемник сорвался вниз с высоты.

- Организована проверка соблюдения законодательства об охране труда в связи с гибелью рабочих на стройке жилого комплекса на улице Центральной в Кудрово, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, жертвами инцидента стали молодые строители-мигранты из Средней Азии. Одному из них было 20, а другому 18 лет. Доследственную проверку ведут и правоохранительные органы. Решение о возбуждении у головного дела примут по результатам проверки.