График работы общественного транспорта изменится в Петербурге в праздничные дни

Внесены изменения в график движения пригородных электропоездов Фото: Олег ЗОЛОТО

График работы наземного транспорта изменится в Петербурге в предстоящие праздничные и выходные дни. Изменения затронут не только городской, но и пригородный пассажирский транспорт.

- Трамваи, троллейбусы и автобусы 22 февраля будут работать по графику пятницы, а с 23 по 26 февраля – по графику воскресенья, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту Петербурга.

Внесены изменения в график движения пригородных электропоездов. 22 февраля они будут работать по графикам пятницы, с 23 по 25 февраля – по графикам субботы. С 26 февраля – пассажирам следует ориентироваться на расписание воскресенья.

КОНКРЕТНО

Расписание движения поездов доступно на сайтах - http://orgp.spb.ru/bus/ и https://transport.orgp.spb.ru/

Актуальное расписание движения пригородных электропоездов доступно на сайте АО «СЗППК» https://ppk-piter.ru/