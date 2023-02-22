Пациенты с сердечной недостаточностью будут получать бесплатные лекарства в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга на заседании парламента 22 февраля поддержали в третьем чтении поправки в закон о Социальном кодексе города. Теперь петербуржцев, страдающих хронической сердечной недостаточностью, будут обеспечивать лекарствами за счет бюджета.

- Льготу будут получать пациенты со сложными формами сердечной недостаточности. Необходимые лекарства им будут предоставлять бесплатно, - говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

Специалисты надеются, что благодаря социальной поддержке, нуждающимся обеспечат непрерывную терапию. Это не только сократит количество госпитализаций, но и поможет спасать более 600 жизней в год.

Депутаты единогласно проголосовали за эту инициативу. Документ отправлен на подпись губернатора.