Фасады зданий в Петербурге украсят световыми открытками в День защитника Отечества

В Петербурге празднуют День защитника Отечества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В День защитника Отечества фасады зданий Петербурга украсят световые проекции. Их включат вечером 22 февраля. Инсталляции можно будет увидеть на оживленных улицах в разных районах города. Они появятся на шести домах.

- Световые открытки с черно-белыми фотографиями дополняют праздничное оформление города, это память, которую мы должны хранить и оберегать во все времена, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Открытки на фасадах зданий будут транслироваться в течение пяти дней с 18:15 до 08:10 часов утра. Иллюминации будут включать и выключать дистанционно, вместе с городским освещением. Оборудование устанавливали сотрудники «Ленсвета».

Напомним, в городе размещены 31 проекция по 17 адресам. Инсталляции посвящены разным памятным датам.

КОНКРЕТНО

Открытки размещены на фасадах дома 44 по Шпалерной улице, дома 26-28 по Каменноостровскому проспекту, дома 70 по Большому проспекту В.О., дома 14 по Кондратьевскому проспекту, дома 10 по Новгородскому проспекту в Шушарах, а также на фасаде Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, 165.