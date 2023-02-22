Петербуржец украл шкатулку с мощами святых из храма на Парашютной улице

Злоумышленника ищут сотрудники полиции Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестный мужчина украл из храма в Приморском районе Петербурга шкатулку. Происшествие случилось на Парашютной улице. Теперь сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сообщение о случившемся поступило от охранника храма. Он рассказал, что это произошло в 12:30 часов. В шкатулке находилось имущество церкви, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В шкатулке были мощи святых. Об этом рассказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

- Главную ценность для прихода имеют частицы мощей святых, которые хранились в украденном ковчеге, - отметила она.

Сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы найти злоумышленников. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.