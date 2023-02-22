График движения поездов «Ласточка» изменят из-за закрытия метро «Ладожская» в Петербурге

Электрички будут приезжать на другие станции вместо Ладожского вокзала Фото: Олег ЗОЛОТО

График движения пригородных поездов изменят в Петербурге из-за закрытия на ремонт станции метро «Ладожская». Напомним, начало ремонта запланировано на 4 марта.

- «Ласточка» которая раньше ездила от станции Тихвин до Ладожского вокзала, теперь будет прибывать на станцию Рыбацкое, - об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Электропоезда категории «Стандарт» продлили маршруты и теперь будут приезжать на Финляндский вокзал. Изменения коснутся вагонов, которые ездили от Ладожского вокзала до Волховстроя и обратно, а также от Ладожского вокзала до Тихвина и обратно.

КОНКРЕТНО

Ознакомиться с изменениями в графике движения электричек можно на сайте - https://ppk-piter.ru/press_center/company_news/121527/