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НовостиОбщество22 февраля 2023 18:05

График движения поездов «Ласточка» изменят из-за закрытия метро «Ладожская» в Петербурге

Электрички будут приезжать на другие станции вместо Ладожского вокзала
Анастасия НУРАДИЛОВА
Электрички будут приезжать на другие станции вместо Ладожского вокзала

Электрички будут приезжать на другие станции вместо Ладожского вокзала

Фото: Олег ЗОЛОТО

График движения пригородных поездов изменят в Петербурге из-за закрытия на ремонт станции метро «Ладожская». Напомним, начало ремонта запланировано на 4 марта.

- «Ласточка» которая раньше ездила от станции Тихвин до Ладожского вокзала, теперь будет прибывать на станцию Рыбацкое, - об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Электропоезда категории «Стандарт» продлили маршруты и теперь будут приезжать на Финляндский вокзал. Изменения коснутся вагонов, которые ездили от Ладожского вокзала до Волховстроя и обратно, а также от Ладожского вокзала до Тихвина и обратно.

КОНКРЕТНО

Ознакомиться с изменениями в графике движения электричек можно на сайте - https://ppk-piter.ru/press_center/company_news/121527/