Женщина пострадала в пожаре на улице Ивана Фомина в Петербурге

Пострадавшую женщину госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина пострадала в пожаре в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу вечером в среду, 22 февраля.

- Сообщение о пожаре на улице Ивана Фомина поступило около девяти часов вечера. На место происшествия сразу отправились сотрудники и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что в трехкомнатной квартире загорелись постельные принадлежности. С огнем очевидцы справились самостоятельно до приезда специалистов.

В происшествии пострадала женщина, ее состояние не уточняется. Петербурженку госпитализировали в больницу. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.