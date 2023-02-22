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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 19:32

Женщина пострадала в пожаре на улице Ивана Фомина в Петербурге

В квартире загорелись постельные принадлежности
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пострадавшую женщину госпитализировали

Пострадавшую женщину госпитализировали

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщина пострадала в пожаре в Выборгском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу вечером в среду, 22 февраля.

- Сообщение о пожаре на улице Ивана Фомина поступило около девяти часов вечера. На место происшествия сразу отправились сотрудники и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что в трехкомнатной квартире загорелись постельные принадлежности. С огнем очевидцы справились самостоятельно до приезда специалистов.

В происшествии пострадала женщина, ее состояние не уточняется. Петербурженку госпитализировали в больницу. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.