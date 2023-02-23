Лихача, нагло объехавшего пробку по тротуару, задержали в Петербурге

Машину направили на экспертизу ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО

Сотрудники Госавтоинспекции 22 февраля задержали лихача, днем ранее нагло объехавшего пробку на шоссе революции по тротуару. Видео, где 31-летний мужчина на своем «Ниссане Альмера» выезжает на пешеходную зону, попало в сеть. С помощью него правонарушителя удалось вычислить. На него составили административный протокол, но на этом проблемы с законом не закончились.

- В ходе осмотра «Ниссана» полицейские выявили признаки возможного изменения номерных знаков машины. В связи с чем иномарка направлена на экспертизу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если предположения правоохранителей подтвердятся, то лихачу будет грозить уже уголовная статья - за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.