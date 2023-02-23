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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 11:59

Сотрудницу поликлиники избили на рабочем месте в Петербурге

Женщину несколько раз ударили по голове
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Помощь пострадавшей оказали на месте

Помощь пострадавшей оказали на месте

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудницу поликлиники на Пионерской улицы в поселке Металлострой 22 февраля избили на рабочем месте. Неизвестный ударил 52-летнюю женщину по голове. Помощь пострадавшей удалось оказать на месте.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прямо из поликлиники его доставили в отдел полиции, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.