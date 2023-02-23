Сотрудницу поликлиники избили на рабочем месте в Петербурге

Помощь пострадавшей оказали на месте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудницу поликлиники на Пионерской улицы в поселке Металлострой 22 февраля избили на рабочем месте. Неизвестный ударил 52-летнюю женщину по голове. Помощь пострадавшей удалось оказать на месте.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прямо из поликлиники его доставили в отдел полиции, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.