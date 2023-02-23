Завершены поиски 8-летнего мальчика из Ленобласти, ушедшего из дома

Мальчика нашли сотрудники Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти завершены поиски 8-летнего мальчика. Ребенок сам ушел из дома 23 февраля и не вернулся. В полицию обратился отец мальчика. Вскоре его удалось найти сотрудникам Росгвардии.

- Работая по приметам, по горячим следам в 13:50 у магазина на улице Овцинской в поселке Свердлова Всеволожского района Ленобласти патрульный наряд вневедомственной охраны обнаружил мальчика, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Ребенка передали сотрудникам полиции, а те, в свою очередь, родителям.